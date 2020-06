Säästmisest revolutsioonini: kuidas tasuda riigivõlga

Foto: Erik Prozes

Kuni pandeemiani ei olnud maailma riigivõlad erilise arutelu all, sest majandus kasvas, suurendades üleüldist heaolu. Koos kriisiga aga tõusis riigivõla küsimus päevakorda. Kas riigid saavad võtta lõputult laenu ja kas keegi kavatseb need laenud ka tagasi maksta?

Eestile on viimastel aastatel ette heidetud, et meie riik on maailmamajanduse kasvu tingimustes jäänud laenu võtmisel ultrakonservatiivseks. Riigivõla ja SKP võrdluse reitingutes paikneb Eesti siiani kõige lõpus. Erinevate kalkulatsioonide põhjal moodustas Eesti riigivõlg 2019. aastal umbes 8% SKPst.