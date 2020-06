Raadiohommikus: arendajad võtavad projektid külmikust välja

Mitt & Perlebach OÜ juhatuse liige Kristjan Mitt. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio kolmapäevane hommikuprogramm räägib kahest põnevast tehingust ja sellest, kuidas ehitajad on leidnud julguse alles kaks kuud tagasi külmutatud arendusprojektid jälle töösse panna.

Teisipäeval teatasid Eesti ehituskeemia tootja Krimelte OÜ asutajad Jaan Puusaag ja Jaanus Paeväli, et ostsid firma Venemaa kaasosanikelt välja. Räägime tehingu tagamaadest ja ettevõtte edasistest plaanidest Jaan Puusaagiga.

Räägime ka 15 aastat tegutsenud ettevõtte 7Kohvipoissi asutaja Vallo Tonsiveriga, kes otsustas müüa ettevõtte BaltCapi portfelli kuuluvale Baltimaade suurimale kohvifirmale Coffee Address Holding. Küsime Tonsiveri käest, miks sündis otsus ettevõte müüa ja kui palju mängis selles rolli koroonaviirusest tingitud kriis.

Koroonakriisi alguses teatasid Eesti suuremad ehitusfirmad, et külmutavad uued arendused. Nüüd on järjest kuulda, et firmad võtavad arendusi uuesti külmkapist välja. Mis annab selle julguse, räägime ehitusfirma Mitt & Perlebach OÜ osaniku ja ehitusettevõtjate liidu juhatuse liikme Kristjan Mitiga.

Teenusmajanduse koja juht ja IT-ettevõtja Jaan Pillesaar räägib, kuidas riik sai tema hinnangul koroonakriisi haldamisega hakkama ning mida tuleks teha juhul, kui saabub teine laine.

Äripäeva börsitoimetuse juhi Juhan Langiga vaatame üle värsked aktsiate ostusoovitused ja räägime nädala lõpus toimuvast Investeerimisfestivalist.

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Karl Eduard Salumäe.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 „Finantsuudised fookuses“. Seekordne saade keskendub eraisiku rahaasjadele. Muu hulgas saab vastused küsimustele, miks eestlaste teadmine on rahaasjades maailma parim, kuid käitumine sellele ei vasta, mis aktsiad häid ostukohti pakuvad ning mis mõju avaldavad investeerimisele koroonapuhangust tingitud majanduspiirangud. Neil teemadel kõnelevad õppejõud ja investor Tõnn Talpsepp ning Luminori pensionifondide riskianalüüsi meeskonna juht Anton Skvortsov.

Lisaks selgitab Luminori peaökonomist Tõnu Palm, et arenenud riikide majandused kompavad majanduslanguse põhjasid ning kindlustunne on mitmel pool paranemas. Juttu tuleb ka sellest, miks Eesti selle aasta majanduslangus võib jääda väiksemaks kui Eesti Panga oodatud 10protsendiline kahanemine.

Saatejuht on Paavo Siimann.

13.00–14.00 „Ükssarvikute kasvulava“. Idufirma Planet42 on üks praeguses kriisis võitjaid. Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis 2017. aastal tegevust alustanud eestlaste asutatud pikaajalise autorendiga tegelev finantsidu kaasas kiire laienemise jätkamiseks investoritelt hiljuti 2,2 miljonit eurot. Aprill oli ettevõtte seni kõige tugevam kuu.

Saates tuleb ettevõtte juhi Eerik Ojaga juttu sellest, mis Planet42 on, kuidas sündis, milline on Lõuna-Aafrika turg ja selle eripärad, kuidas on praegune kriis nende tegevusi mõjutanud ning mida on start-up-maailmas liiga palju, mida liiga vähe.

Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 „Juhtimislabor“. Äsja ilmus Äripäeva kirjastuselt raamat „Üheleheküljeline turundusplaan“ ja kuna hea turundus on varasemast veelgi enam teemaks, toob „Juhtimislabor“ taas kuulajateni saate, kus oma ala vaieldamatud eksperdid räägivad sellest, kuidas tulemuslikult turundada, milliseid prohmakaid vältida ning millele kindlasti tähelepanu pöörata.

Saates on külas Orkla Eesti turundusdirektor Annika Oja ja Tallink Grupi digianalüütika äriarendusjuht Andrus Kiisküla. Vestlust juhib Bestmarketing.ee toimetaja Marianne Liibert.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.