Raadiohommikus investeerimise parimad palad ja kinnisvaraturu ootused

Investeerimisfestival tõi nädalavahetusel Kallaste talus Padise lähistel kokku 900 investeerimishuvilist, kellele jagasid nõuandeid näiteks Alar Tamming, Joakim Helenius, Kaidi Ruusalepp, Jaak Roosaare, Ott Kiivikas ja paljud teised. Foto: Raul Mee

Esmaspäevane Äripäeva Raadio hommikuprogramm paneb Investeerimisfestivali nädalavahetusele kohaselt põhirõhu investeerimisele, aga mitte ainult. Räägime ka sellest, et ei maksa kriisi hullemaks maalida, kui see väärt on, ning kuidas tormisel ajal häid otsuseid teha.

Pärnumaa ettevõtja Termopilt omanik Toomas Rähmonen kommenteeris hiljuti Äripäevas, et ei maksa kriisi tumemustana maalida. Teeme ka juttu sellest, kuidas keerulisel ajal oma ettevõtet kasvatada.