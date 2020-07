Kinnisvarainvestor võtab esimese asjana kätte Exceli

Kinnisvarainvestor Saara Arulaane soovitab välja arvutada, kas korter on tulus või mitte. Foto: Raul Mee

Kuidas investeeringukorterit valida ja kuidas leida häid üürilisi, oli üks teema, mida arutati nädalavahetusel toimunud investeerimisfestivalil.

Selgub, et asi polegi nii lihtne, kui esmapilgul paistab. Võimalik tootlus tuleks täpselt välja arvutada, oluline on jälgida, kus piirkonnas kui suur korter võtta, ja leida õiged üürilised. See, millised kliente ei eelistata, võib isegi üllatada.