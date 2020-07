Juunis kahanes Elroni reisijate arv kolmandiku

Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Koroonapandeemia tipus põhja kukkunud rongireisijate arv on hakanud tasapisi taastuma, suve keskpaika jäävad veel ilmestama remonttööd Keila, Paldiski ja Turba suunal.

„Suve saabudes on rõõm näha, et ka rongireisijate arv on jälle kasvuteel, kuigi sõitjaid oli juunis endiselt kolmandiku võrra vähem. Sellegipoolest sõidavad rongid enamikul liinidel, sealhulgas Tallinna ja Tartu vahel juba tavapärase sagedusega," ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.