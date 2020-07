Õppelaenu jääk väheneb jõudsalt

Õppelaenu jääk väheneb. Foto: Liis Treimann

Mai lõpul oli riigi poolt garanteeritud õppelaenu jääk 60,1 miljonit eurot, mis on ligi 17 protsenti vähem kui möödunud aasta mais, kommertspangad teenivad enda jaoks sisuliselt riskivabalt tootelt aastas pea kolm miljonit eurot tulu.

ERR kirjutab, et koguseliselt on kommertspankadel praegu välja antud 28 601 riigi poolt tagatud õppelaenu ning Eesti Panga statistika kohaselt on õppelaene välja antud 60,1 miljoni euro ulatuses.