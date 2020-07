Läti firmad nurisevad Facebooki-majutajate pärast

Turistid Lätis skulptuuri vaatamas. Foto: Reuters/Scanpix

Lätis on turismi valdkonnas nõudlus sel aastal suurenenud, kuid turismisektori esindajad pahandavad nende tegijate pärast, kes teenust mustalt pakuvad.

Lätis on märgatud, et Facebook on täis kuulutusi, kuidas inimesed üürivad puhkamiseks välja mõnd külalistemaja, oma suvilat, korterit või lihtsalt kena platsi, kuhu oma telk panna. Turismieksperdid rääkisid Läti Raadiole antud intervjuus, et kõikide selliste pakkujate seas on küll hulk ausaid tegijaid, aga palju ka neid, kes annavad oma kodu üürile ja panevad lihtsalt kogu raha taskusse.