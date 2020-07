Taavi Rõivas pahandab Swedbankiga Rumeenia afääri pärast

Taavi Rõivas. Foto: Andres Haabu

Riigikogu liige, endine peaminister Taavi Rõivas koputab oma kirjas Swedbanki nõukogu esimehe, Rootsi ekspeaministri Göran Perssoni südametunnistusele ja kutsub teda üles leidma selged vastused nn Rumeenia afääris raha kaotanud eestlaste küsimustele.

Taavi Rõivas tuletab alustuseks meelde, millist olulist rolli on Põhjamaad, Rootsi nende seas, mänginud viimasel paarikümnel aastal. Ta lisab ka, et just põhjamaisel ärikultuuril on suur osa selles, et Eestist on saanud üks avatuma ja läbipaistvama ärikultuuriga riike Euroopas.