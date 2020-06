Rumeenia afääri kriminaalasi Swedbanki vastu liigub koridorides

Ekspress Grupi suuromanik Hans H. Luik on üks nendest, kes kaotas raha Rumeenia põllumaadesse. Foto: Liis Treimann

Tallinnas Kalamajas Peeter Sepperi pankrotihalduri büroos kohtusid täna võlausaldajad ja nende esindajad, et saada värske ülevaade 2007. aastal Swedbanki vahendusel Rumeenia kinnisvaradesse kaotatud investeeringu kohta.

Kohtuvaidlustes investoreid esindav vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets ütles, et nad on alustanud Swedbanki vastu kriminaalasja algatamisega, kuid see liigub alles koridorides ning sisuliselt ta sellest rääkida ei saa.