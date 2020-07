H&M pole Eestis koroonaviiruse pärast koondanud

Foto: Raul Mee

Kui Soomes on rõivamüüja H&M ametiühinguga koondamistes kokku leppinud, siis Eestis ettevõtte kinnitusel kedagi COVID-19 tagajärjel koondatud ei ole, tuleviku koha pealt H&M vaikib.

Ettevõte märkis vaid üldiselt, et on alati optimeerinud oma poodide portfelli ning jätkab seda ka tulevikus. Küsimused, kas töötajate koondamist või taandamist täistööajalt osalisele tööajale on ka H&Mi Eesti harus plaanis, vastust ei saanud.