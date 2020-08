USA on suutnud Nord Stream 2 rahastajat hirmutada

Venemaa gaasitoru paigaldamislaev Akadeemik Tšerski Rugeni saare Mukrani sadamas. Foto: Reuters/Scanpix

Soome energiafirma Fortumi omanduses olev Uniper eeldab, et Ameerika plaanitavate sanktsioonide tõttu võib gaasijuhtme Nord Stream 2 ehitamine edasi lükkuda või ka üldse lõpuni teostumata jääda, kirjutab Reuters.

Saksamaa ettevõte hoiatas poolaasta tulemustest teatades, et ajal, mil USA intensiivistab oma pingutusi kehtestada sanktsioone gaasijuhtme Nord Stream 2 projekti vastu, kasvab võimalus, et torujuhtme valmimine lükkub edasi või jääb see üldse valmis ehitamata, vahendab Reuters. See on Unperi jaoks suurim risk.