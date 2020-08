Ida-Viru krüptoärimehed teenivad andmetöötlusega miljoneid

Jõhvist pärit ettevõtjad Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko. Foto: Patrik Tamm

Ida-Virumaalt pärit ettevõtjad Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin said algselt kuulsaks krüptopangaga Polybius, kuid teenivad nüüd edukalt Narva elektrijaama territooriumile loodud andmetöötluskeskusega.

Potapenko ja Turõgin sõlmisid 2018. aastal oma kahe firma kaudu lepingud, et saaks Narva elektrijaama alale ehitada nende sõnul Põhja-Euroopa kõige suurema kõrgjõudlusega andmetöötluskeskuse. Nüüdseks on projekt nii kaugele jõudnud, et sellega seotud ettevõtetest liigutasid mehed paari aastaga välja miljoneid eurosid dividende, selgub Äripäeva Infopanka laekunud majandusaasta aruannetest.