28 miljonit kogunud eestlaste krüptopank võib unistuseks jäädagi

64 000 euro eest Polybiuse tokeneid ostnud Maksim Velitško nõuab kohtu kaudu oma raha tagasi, kuid seni tulutult, sest tokenite väärtuse languse eest müüja ehk nn Polybiuse mehed ei vastuta. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Uudse krüpto- ja tavapanga hübriidi rajada lubanud nn Polybiuse mehed on kui mustkunstnikud, kelle puhul ei tea, mille nad pärast pikka pinge kruvimist kübarast välja tõmbavad – projekti muutumine ja venimine teevad umbusklikuks, kuid õnnestumisel võib tulemuseks olla edulugu.

Kaks ja pool aastat tagasi krüptohuvilistelt ICO ehk omamoodi ühisrahastusega muljetavaldava 28 miljoni euro väärtuses tava- ja virtuaalraha kaasanud Polybius Foundationi eestvedajatel pole palju ette näidata. ICO käigus müüdud tokeni algne väärtus on kukkunud üle 90 protsendi. Makseasutuse tegevusluba on endiselt Belgia instantsides taotlemisel. Panga asemel loodava finantside haldamise äpiga kavatsetakse tänavu lõpuks osaliselt turule tulla. Sellele, miks vähemalt esialgu ei looda algselt lubatud reguleeritud panka, on meestel küll põhjendus, ent ühe tokenite omaniku kannatus on katkenud.