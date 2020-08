USA tahab muuta Trumpi tõttu duširegulatsiooni

Donald Trumpi sõnul peavad ta juuksed olema täiuslikud. Foto: AP/Scanpix

USA valitsus tahab muuta dušiotsikute definitsiooni, et suurendada veesurvet, mis seni on olnud limiteeritud, vahendab BBC.

Nimelt kaebas USA president Donald Trump, et dušiotsikust tuleva vee surve on liiga nõrk ja tal on seetõttu probleeme oma kiharate pesemisega. “Mu juuksed peavad olema täiuslikud. Täiuslikud,” ütles Ühendriikide president.