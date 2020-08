Raadiohommikus: kas Euroopa viimane diktatuur kukub?

Meeleavaldaja Kiievis Valgevene protestide toetuseks. Foto: Reuters/Scanpix

Esmaspäevases hommikuprogrammis võtame luubi alla Valgevenes toimuva.

Kas ja kui palju erinevad tänased võimuvastased meeleavaldused varasematest? Kas president Aleksandr Lukašenka võim kukutatakse? Kuidas peaks rahumeelsete meeleavalduste vägivaldsele mahasurumisele reageerima Euroopa Liit? Milline on Venemaa roll Valgevene poliitikas ehk kas Lukašenka kukkudes liiguks riik idanaabri mõjusfääri või liiguks edasi demokraatlikult valitud uue valitsejaga?

Sellest kõigest räägime Valgevene poliitikat pikalt kohapeal jälginud ja nüüd Brüsselis europarlamendisaadiku Sven Mikseri nõunikuna teeniva Silver Meikariga.

Juttu tuleb ka Eesti majanduse hetkeolukorrast. Kas need, kes ennustasid 100 000 töötut, pingutasid üle? Kas tööturule tekib taas palgasurve või võimaldab sügisel kasvav töötute armee ettevõtjatel töötajate arvel veelgi kokku hoida?

Need on vaid mõned küsimused, mida lahkame Swedbanki vanemökonomisti Liis Elmikuga. Uurime temalt ka Soome ja Rootsi ehk Eesti peamiste eksporditurgude kohta ning palume kommenteerida põhjanaabrite oodatust paremaid SKP näitajaid.

Börsidel lõpeb peagi tulemuste hooaeg. Kes olid Tallinna börsi suurimad võitjad ja kaotajad ning kellel on potentsiaali investoreid edukalt teenida, arutame LHV vanemanalüütik Sander Daniliga.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Indrek Mäe.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Alati keegi võidab ja keegi kaotab, kõik see äri on üks ülelöömine, kord Vestmann all ja Piibeleht peal, kord vastupidi, nagu kirjutas Eduard Vilde.

Kas uusparempoolne Joakim Helenius, Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenka, fantoomärimees Kristian Kesner on nädala võitjad või hoopis Pyrrhose võitjad? Kas KredExi juhi lahkumine on osa suuremast mustrist? Mida õpetab nädala äritüli Salva kindlustuses? Mida teha ministriga, kes ei vasta ajakirjanike küsimustele?

Nädala olulisemaid teemasid lahkavad stuudios Äripäeva ajakirjanikud Koit Brinkmann, Ken Rohelaan ja Neeme Korv.

13.00–14.00 "Ideest kasumini". Neli aastat tagasi alustanud Punch Drinks tegutseb sünnist saadik kasumis ja kerkis eelmisel aastal Äripäeva Joogitööstuste TOPi esiviisikusse. Sel aastal on plaanis kasvatada käivet 2-3 korda kuni 850 000 euroni, millega kerkiks ettevõte 15 suurema joogitööstuse hulka.

Räägime saates ettevõtte ühe asutaja Kristjan-Walter Kasega sellest, kuidas käivitudes kiiresti hoog sisse saada ja näiteks suurtesse kettidesse müügile jõuda. Ka sellest, millal sinna trügida ei tasu. Samuti vestleme, kuidas kriisis kiiresti kohaneda ja ettevõtet kriisis juhtida.

Veel räägime värskest Funderbeami kampaaniast, kus Punch soovib kaasata 400 000 eurot.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Lavajutud". Seekord mängime ette kaks erisugust ettekannet. Esimesena saab sõna Viljandi idufirma Eziil Production Intelligence'i juht ja omanik Maido Janke, kes räägib, mis vigu vältida tööstuse digitaliseerimisel. Ettekanne on salvestatud märtsis toimunud konverentsil Tark Tööstus.

Teisena on lava näitleja ja hääletehnika koolitaja Maarja Miti päralt, kelle esinemine kannab pealkirja "Sinu hääl ütleb rohkem kui tuhat sõna". Mitt räägib, mis hääl üleüldse on, kuidas hääl tekib ja miks hääl on kõige võimsam töövahend. Esinemine on salvestatud juuni alguses toimunud teeninduskonverentsil.

