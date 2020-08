Laste koolivormid jäid Omnivasse kinni

Norrison toodab Võrus koolivorme. Foto: Andres Haabu

Eesti suurim koolivormitootja Norrison sattus vahetult enne kooliaasta algust hätta Omnivaga, mille sorteerimiskeskuses olid koolivormid kinni suisa nädal aega.

Äripäevaga ühendust võtnud murelik lapsevanem ütles, et Norrisoni teatel ei liigu Omnivas pakid juba nädal aega. “Norrisoni esindaja ütles telefonis, et varsti nad hakkavad Omniva lattu sisse murdma ja ise kaupa laiali tassima,” ütles lapsevanem. Päris nii hullud need asjad siiski pole.