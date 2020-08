Raadiohommikus: strateegilised õhusillad avanevad

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Foto: Liis Treimann

Koroonakriisi esimese laine järel on valitsus eesotsas majandusminister Taavi Aasaga proovinud kaitsta Eestit uue laine eest peaasjalikult piirates lennuühenduste arvu kõrgeima nakkusarvuga riikidega. Teisalt on saanud selgeks, et inimeste liikumist siiski täielikult piirata ei saa ja blokeeritud lennuühendused võivad sügisel põhjustada majandusele rohkem kahju kui rahvatervisele kasu.

Niisiis on valitsus kaalumas dünaamilisemaid piiranguid. Millised need täpselt saavad olema ja millal võime taas näha kodumaise lennufirma värve Tallinna Lennujaamast õhku tõusmas? Nendele ja teistele lennundusega seotud küsimustele vastab homme hommikul minister Aas isiklikult.

Lisaks sellele kuulame Indrek Mäe intervjuud Pärnu finantskonverentsil pärjatud aasta finantsjuhiga ja stuudiosse tuleb külla Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul, kes selgitab, milliseid muudatusi võib oodata pankrotiseaduses.

Äripäeva raadio kuulajaid äratavad Allan Rajavee ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–10.30 "Sisuturundussaade". Saates räägib FX Eksperdi esindaja sellest, mida kujutab endast roboti abil valuutaga kauplemine, alates millistest summadest on mõttekas seda teha, millised on riskid ja miks ei tohi roboti tööd emotsioonide ajendil katkestada.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Äripäeva raadio reedeses "Kuuma Tooli" saates astub üles Tallink Grupi juht Paavo Nõgene. Vaatluse all on Tallinki, Eesti turismi, transpordiühenduste ja horeca sektori olukord ja perspektiiv.

Saatejuht on Meelis Mandel.

13.00–14.00 "Saksa majandustund". Sakslaste organiseeritus ning õlitatud masinavärgina toimimine nii meditsiinis, riigi juhtimises kui äris on neid endid ja tegelikult ka kogu ülejäänud Euroopat koroonakriisis aidanud, tõdetakse seekordses saates. Sestap ei maksa ka koroonaviiruse teise laine eel Saksamaa pärast liiga palju muret tunda.

Külas on Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ning Saksa-Balti kaubanduskoja Tallinna büroo juht Tarmo Mutso.

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Juhi jutud". Jätkame saates konkursi Parim Juht 2020 finalistide tutvustamist, sel korral on külas elektroonikatööstuse Incap grupi juht Otto Richard Pukk. Juttu tuleb sellest, miks on Incapis spetsialist juhist tähtsam, mis on Incapi kiire kasvu saladused ja kuidas seda ettevõtet konkurentidest teisiti juhitakse, kuidas saada rahvusvahelise ettevõtte juhiks, kriisi õppetundidest ja paljust muust.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Intervjuud konkursi teise finalisti, Kaitseväe juhi Martin Heremiga saab kuulata siit.

Intervjuud kolmanda finalisti, Mainor Ülemiste juhi Margus Nõlvakuga kuuleb saatest "Juhi jutud" 2. septembril.

Parim Juht 2020 selgub 4. septembril Pärnu Juhtimiskonverentsil.

