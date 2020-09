Eesti läheneb riskiriigi staatusele

Foto: Liis Treimann

Eestis lisandus viimase ööpäevaga 20 positiivset koroonaviiruse testi, mis viib senise haigestumuse näitaja aina lähemale riskiriigi omale.

Eesti loeb riskiriigiks riiki, kus koroonaviirusesse nakatumine on 100 000 inimese kohta 16 haigusjuhtu või rohkem. Täna teatas amet, et viimase 14 päeva haigestumus on Eestis 100 000 inimese kohta 14,7. Esmaspäevase seisuga oli näitaja 13,8, pühapäeval samuti 13,8, laupäeval 13,5 ja reedel 12,5.