Ann Runnel: absoluutselt hädavajalik on eriala vahetada

Ann Runnel õpetab oma lastele juba väiksest peale, et raha tuleb jagada kolme laekasse. Üks on jooksvateks kuludeks, teine selleks, et koguda raha suuremateks ostudeks, ja kolmas pikaks ajaks tagavara, et tekiks puhver selleks puhuks, kui asjad viltu veavad. Foto: Marko Mumm