Eesti sai Lätilt vähemalt nädala jagu koroonapiirangute armuaega

Eesti välisminister Urmas Reinsalu näeb, et koroonapiirangute oht võib realiseeruda, kui Balti riigid ei lepi kokku uutes koroonareeglites ja Eesti haigestumus jääb suuremaks kui 16 juhtumit 100 000 elaniku kohta. Foto: Andras Kralla

Laupäeval saabunud koroonastatistika, mille järgi haigestumus on halvenenud Eestis ja Leedus, ei ole piisav põhjus Läti jaoks muuta reedest otsust, mille järgi Eestile ja Leedule veel ei kehtestatud piiranguid, vahendab Läti rahvusringhääling.

Laupäeval selgus, et viimase ööpäevaga lisandus Eestis 35 uut positiivset koroonatesti ja Leedus 36. Samas selgitas Läti terviseminister Ilze Vinkele Läti Raadiole, et eilsel Läti valitsuse erakorralisel istungil tehtud otsust ei ole põhjust üle vaadata. See tähendab, et vähemalt nädalaks ajaks ei kehtestata Balti riikides reisipiiranguid.