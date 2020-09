Torm Tallinki teel ajas investorid püsti

Foto: Andras Kralla

Sel nädalal andis palju kõneainet Tallinna börsil noteeritud Tallink Grupp, mille aktsia leidis nii poolehoidjaid kui ka kriitikuid. Samuti selgus nädala lugudest, et Tallink ei ole ainuke ettevõte, kelle laual on koondamisotsused.

Tallink on Eesti üks suurimaid ettevõtteid, mis on koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu saanud tugeva löögi. Ühest küljest on riik toetanud Tallinkit nii 100 miljoni euro suuruse käibekapitalilaenuga kui ka andnud Tallink Grupi töötajatele palgaabi. Samas teatas sel nädalal börsifirma mitu kurba uudist, nende seas kuni 2500 töötajat puudutav koondamislaine kui ka augusti statistika, mis jäi selgelt alla eelmise aasta tulemustele.