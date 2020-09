Tulevane riigieelarve: kui raha on puudu, tuleb kulutada

Rahandusminister Martin Helme taga seinal näitab slaid tõsiasja, et tarbijahinnad sel aastal ei kasva. Foto: Liis Treimann

Võimuparteid lähevad eelarvest üksteiselt kauplema kaitsekulutusi, pensionitõusu ning riigipiiri ja sisekaitsereservi ehitamist.

Rahandusministeerium avalikustas täna suvise majandusprognoosi, mis saab aluseks järgmise aasta riigieelarve koostamisele. See dokument näitab, et olukord on parem, kui kevadel kardeti, kuid uusi samme tegemata ootab eest hiiglaslik võlakoormuse kasv ja eelarved püsivad suures miinuses veel mitu aastat. Peamine küsimus on, kuidas valitsus sellele teadmisele reageerib.