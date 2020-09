Sven Sester: riigi kulud tuleb üle vaadata

Sven Sester. Foto: Andres Haabu

Laenurahaga püsikulutusi suurendada ei tohi, avalik sektor peab otsima kokkuhoikukohti, kirjutab endine rahandusminister, riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester (Isamaa).

Rahandusministeeriumi prognoosist on kindlasti positiivne sõnum see, et esialgsed kriisi mõjud on kujunenud oodatust väiksemaks. Sektoripõhiselt vaadates on kriisi mõju olnud eripalgeline, kuid üldine pilt on kevadel prognoositust parem. Kindlasti on siin mänginud olulist rolli riigikogus heaks kiidetud lisaeelarve ja toetusmeetmed erasektorile, kuid ka meie kõigi ühine pingutus, mis on võimaldanud majandust pidurdanud piiranguid leevendada.