„Tenetis“ purustati säästu mõttes päris Boeing

"Tenet" Foto: kaader filmist

Eestiski üles võetud Christopher Nolani hiljuti linastunud suurfilmis „Tenet“ purustati päris lennuk Boeing 747, selle asemel plahvatus eriefektidega lavastada.

Nolan ütles kinoväljaandele HypeBeast, et kui nad numbreid kokku lööma hakkasid, tuli välja, et odavam on plahvatama panna päris lennuk kui mässata mudeli ja arvutigraafikaga.