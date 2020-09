Kriisiblogi: kas vaikus enne tormi?

Teenindajad on kriisi ajal kõige rohkem pihta saanud. Foto: Raul Mee

Selle nädala alguses oli töötute arv 49 213 ja see on esimene korda pärast mai algust, mil see näitaja jäi alla 50 000.

Mai algusest kuni eelmise nädalani on töötute arv pidevalt olnud üle 50 000, püsides siiski terve suve üsna ühesugusel tasemel. Nii oli kõige enam registreeritud töötuid juuni keskel, mil töötute arv ulatus 51 300 inimeseni.