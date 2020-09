Tiit Pruuli hakkab juhtima Eesti Turismifirmade Liitu

Go Groupi suuromanik Tiit Pruuli külalistest tühjaks jäänud Go Hotel Shnelli numbritoas. Foto: Andras Kralla

Eesti Turismifirmade Liit teatas, et täna kogunenud volikogu valis järgmiseks kaheks aastaks uue juhatuse ja presidendiks laialdase turismikogemusega Go Traveli nõukogu esimehe Tiit Pruuli.

Värske presidendi Tiit Pruuli sõnul on Eesti turism ja kitsamalt reisisektor läbi aegade kõige kehvemas seisus, kus ettevõtete käibed on kukkunud 90%, valdkonnas töötavaid inimesi on massiliselt koondatud ning sektoril tuleb kriitilise hulga professionaalidega kevadeni vastu pidada, et siis oleks võimalik turismiteenused taaskäivitada.