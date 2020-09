Ettevõtted saavad tondilosside lammutamiseks riigilt raha küsida

Omavalitsused poole aastaga taotlenud lammutamiseks toetust 1,3 miljoni euro eest Foto: Raul Mee

Kohalike omavalitsuste huvi lammutada riigi rahade toel kohalikke nn tondilosse on olnud pehmelt öeldes nadi ning lammutustoetust hakatakse edaspidi jagama ka ettevõtetele.

Kevadel otsustas valitsus koroonakriisi valguses eraldada kohalikele omavalitsustele lammutustoetuseks 5 miljonit eurot. Sellele on majandusministeeriumi teatel praeguseks taotlus esitatud 1,3 miljoni euro ulatuses. Minister Taavi Aasa sõnul on eesmärk kogu see raha veel sel aastal kriisis kannatada saanud ehitussektorisse suunata.