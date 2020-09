Juhi juhti, kui juht ei tule juhtimisega toime

Kaugtöö eeldab head enesejuhtimist. Foto: Reuters/Scanpix

Kaugtööd tehes on inimene iseenda juht ja ülemus. See tähendab oskust juhtida oma töö- ja vaba aega selliselt, et oleks aega ka normaalselt elada, süüa, magada ja puhata, aga mõnikord ka oskust juhtida juhti, toonitas saates „Ükssarvikute kasvulava“ finantsidu Fiizy personalijuht Estel Pukk.

„Ülikohusetundlikud inimesed kipuvad hommikul ärgates tööle hakkama ja siis mingi hetk kukuvad. See ei ole jätkusuutlik,“ toonitas Pukk saates, mille fookuses on seekord kaugtöö. Oluline on tema sõnul seada ikkagi prioriteete ja luua rutiine, mida kontoris tegi võib-olla keegi teine töötaja eest.