USA president valis uue ülemkohtuniku välja

Trump nimetab uueks ülemkohtunikuks Amy Coney. Foto: MATT CASHORE/NOTRE DAME

USA president Donald Trump valmistub nimetama Ülemkohtu kohtunikuks Amy Coney Barretti, mis nihutaks selle koosseisu otsustavalt konservatiivsuse suunas.

Barrettil on FInancial Timesi andmetel religioosselt meelestatud konservatiivse maailmavaate kandjate toetus ning naine on tuntud ka oma abordivastasuse poolest.