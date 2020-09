Eesti kaudu voolab Ukraina must tööjõud Soome

Foto: Andras Kralla

Ukraina must tööjõud voolab Soome ehitusplatsidele läbi Eesti dokumente vormistavate firmade, selgus Yle suurest uuringust.

Soome riigi ringhääling kirjutab, et Soome pealinna piirkonna ehitusplatside töötajatest on kolmandik pärit teistest riikidest. Klassikaliselt on neist suurim osa olnud eestlased, kuid kuna Eesti palgatase on tõusnud, on neid vähemaks jäänud.