Ettevõtted hüvitavad lõunaid ka kodukontoris

Wolti toidukuller. Foto: Andras Kralla

Wolti statistika järgi on mitmed Eesti ettevõtted hakanud varem kontoris korraldatud ühislõunaid saatma töötajatele kodudesse.

Wolti Baltikumi partnerlussuhete juhi Mantas Lomsargise sõnul on eriolukord pannud ettevõtted otsima uusi viise oma töötajate motiveerimiseks, ajal kui tiimiürituste ja ühislõuna korraldamine on raskendatud. “Kui varem nägime ettevõtete seas kasvavat trendi toidu kontorisse tellimises, siis on huvitav olnud jälgida, kuidas praegune olukord seda mõjutab,” rääkis ta.