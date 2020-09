Inglismaal ootab karantiinireeglite rikkujat priske trahv

Inglismaa võtab kasutusele karmimad võtted. Foto: Hannah Mckay, Reuters/Scanpix

Eneseisolatsioonist keeldumine on alates tänasest Inglismaal karistatav ja selle eest ähvardab kuni 10 000 naela suurune trahv.

Igaühel, kes on teinud positiivse COVID-19 testi või olnud kontaktis kellegagi, kellel on testitud koroonaviirus, on nüüd kohustus püsida karantiinis, kirjutab BBC.