Hanschmidt hoiatab kriisi raisakotkaste eest

Suurettevõtja Ain Hanschmidt. Foto: Raul Mee

Praeguse kriisi üks suuremaid ohte on vaenulikud ülevõtmised, leiab suurettevõtja Ain Hanschmidt. „Nagu kriis tekib, on šaakalid ja raisakotkad sinu ümber. Mõnd julged jalaga lüüa, aga igasugust ei julge ka,“ ütles ta majanduskonverentsi Äriplaan laval.

Investeerimisettevõtte Infortar üks omanik Ain Hanschmidt tunnistas, et tema ja teised ettevõtte omanikud hakkasid kriisiks valmistuma eelmisel aastal. Hanschmidt rääkis, et käis eelmise aasta sügisel Soomes majanduskonverentsil, kus publik ja esinejad olid seda meelt, et USA majandus satub 2020. aastal langusesse. Hanschmidt seda esiti ei uskunud, kuid siis rääkis USAst naasnud äripartner Enn Pant sama juttu. „Ta ütles, et kriis on nurga taga, peame ette valmistuma. Alustasime programmiga, ootasime kriisi. Muidugi mitte sellist,“ ütles Hanschmidt.