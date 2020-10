Firmade arvutites levib kuri viirus

Kaubandus-, transpordi- ja ehitusettevõtete ning ühe väiksema valitsusasutuse arvutid nakatusid ohtliku pahavaraga. Foto: Erik Prozes

Riigi Infosüsteemi Amet teatas, et rohkem kui saja Eesti kasutaja arvuti nakatus Emoteti Trooja viirusega. Pahavara, mis tekitab ligipääsu kasutaja arvutile edasiste rünnakute läbiviimiseks, mõjutas Eesti kaubandus-, transpordi- ja ehitusettevõtteid ning ühte väiksemat valitsusasutust.

„Kui kuuleme nime Emotet, võib jääda ekslik mulje, nagu tehtaks juttu vaaraost. Kuid ei, see on ohtlik Trooja viirus, mis pärast seadme nakatamist võimaldab kolmandatel osapooltel sellele ligi pääseda,“ rääkis RIA analüüsi ja ennetusosakonna juht Märt Hiietamm. Ta ütles, et pärast nakatumist saab varastada kasutaja andmeid, näiteks postkasti sisu, ning kasutada uut postkasti viiruse edasiseks levitamiseks.