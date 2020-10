Autoliisingu intress on paisunud justkui pärmi peal

Autoparkla. Foto: Andres Haabu

Auto liisimine on eraisikust tarbijale kolme aastaga kulukamaks muutunud - liisinguintressid on paisunud veerandi võrra, kirjutab ERR.

Kui veel kolm aastat tagasi, 2017. aasta augustis oli liisingfirmade keskmine intress 2,21 protsenti, siis tänavu augustiks on see kerkinud 2,78 protsendini. AS-i Swedbank Liising juhatuse liige Heli Silluta kommenteeris, et nende liisinguintresse turu üldine statistika hästi ei peegelda, vaid neil on püsinud intressid samal tasemel.