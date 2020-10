Raadiohommikus: koroonaravim Tartust ja Äripäeva ajakirjanike võit

Pilt on illustreeriv. Foto: Andras Kralla

Tartu ettevõte Icosagen Cell Factory OÜ patenteeris USA turul koroonaravimi. Kuidas ettevõte selleni jõudis ja mis edasi saab, räägib reedel hommikuprogrammi stuudios Icosageni tegevjuht Mart Ustav.

Rakvere armastatud pagariäri Päts OÜ pälvis neljapäeval aasta õppijasõbralikema tööandja eripreemia. Uurime ettevõtte juhilt Heiki Hallikult, kuidas nad selle preemia välja teenisid ning kuidas Pätsil raskel koroona-aastal läinud on.

Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikud Katariina Krjutškova ja Koit Brinkmann said neljapäeval Balti riikide pressivabaduse konkursil esikoha, seljatades isegi Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi. Krjutškova ja Brinkmann on kirjutanud lugusid sellest, kuidas kohtuistungitel toimuvat keelatakse meedias avaldada. Neil artiklitel on olnud vägagi suur mõju. Hommikuprogrammis räägivad Krjutškova ja Brinkmann artiklitest ja pressivabaduse preemiast täpsemalt.

Hommikuprogrammi juhivad Eliisa Matsalu ja Ken Rohelaan.

Raadiopäev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala kuumimaid teemasid lahkavad Äripäeva ajakirjanikud Karl-Eduard Salumäe, Kaspar Allik, Kristjan Pruul ja Priit Pokk. Räägitakse suurtööstuse maksuerandist, tulemuste hooajast, Elektrilevi tükeldamisest ja sellest, miks on ettevõtjatel põhjust selle üle pahane olla. Samuti, miks ei taha investorid jalgu seina peale panna ning rantjee-elu nautima hakata.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Saates räägivad Uus Maa Kadrioru maaklerid Angelika Arro ja Elena Tomson, kuidas sõlmida tulemuslikke kinnisvaratehinguid edukalt ka siis, kui turul on pakkumisi palju ning tehinguni jõudmiseks tuleb rohkem vaeva näha.

Maaklerid kirjeldavad, kuidas toimub korterite müügi- või üüritehingu disainimine ja ettevalmistus ning ka seda, millises mahus teevad edukad maaklerid koostööd ning kuidas jagatakse sellisel juhul maakleritasu. Samuti selgub, kas eluasemeturul kevadel aktiivselt pead tõstnud õngitsejad on turult kadunud.

Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 "Eetris on tervisekassa". Saates räägivad haigekassa esmatasandi osakonna juhataja Külli Friedemann ning osakonna peaspetsialist Tiina Unukainen sellest, millise patsiendi jaoks on meie meditsiinisüsteem paremaks muutumas, kuidas perearsti töö kvaliteeti hinnatakse ning kuidas kõiki võimalusi kasutada nii, et sellest meie tervisele võimalikult suurt kasu tõuseks. Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

