Eestit tabas pahavara kolmas laine

Riigi infosüsteemi amet hoiatab kahtlaste kirjade eest ega soovita tundmatuid faile avada. Foto: Riigi infosüsteemi amet

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) monitooring ja partneritelt tulnud info näitavad, et e-kirja dokumentidesse, failidesse või linkide taha peidetud Emoteti pahavara nakatas Eestis veel suure hulga arvuteid.

RIA intsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) infoturbe eksperdi Joosep Sander Juhansoni sõnul algas kolmas suurem laine eile. "Viimased e-kirjad, millel on Emoteti pahavaraga manus, tulevad kirja saaja või ettevõtte nime sisaldava pealkirjaga. Varasemalt oleme kokku puutunud selliste pahavara peitvate e-kirjadega, mis üritavad jätta mulje, nagu need tuleksid kolleegilt või koostööpartnerilt," ütles Juhanson. Ta lisas, et kui kirja saatja aadress üle kontrollida, saab libakirja võrdlemisi lihtsalt avastada.