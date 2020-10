Idufirmade äriplaan 2021. aastaks: vihmavari tuleb kaasa võtta

"Ei kõla võib-olla idufirmalikult ägedalt, aga tegutsedes praegu nii kiirelt kasvavate fintech-ettevõtetega kui ka traditsioonilisemate finantsvaldkonna ettevõtetega, on väärt õppetund see, et tark ei torma ja pigem järjekindlus viib sihile," rääkis idufirma Salv juht Taavi Tamkivi. Foto: Liis Treimann