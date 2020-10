Brexiti kaubanduskõnelusi püütakse päästma hakata

Briti peaminister Boris Johnson. Foto: Scanpix

Suurbritannia ja Euroopa Liit hakkavad täna taas arutama Brexiti-küsimust, mis näis olevat läinud nädala lõpus juba umbe jooksnud, kui Briti peaminister Boris Johnson teatas, et britid on valmis kaubanduskõnelustelt lahkuma leppeta.

Nii britid kui ka Euroopa Liit ütlevad teineteisele, et vaja on suunda muuta. Johnson ütles reedel, et kaubandusläbirääkimistega jätkamisel pole mingit mõtet ja alustada tasuks leppeta lahkumisega, vahendavad Reuters ja Bloomberg.