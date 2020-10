Inbank valis juhatusse rahvusvaheliste äriüksuste juhid

Inbank juhatuse esimees Jan Andresoo (vasakul sinises) ning nõukogu esimees Priit Põldoja (paremal hallis) Foto: Andras Kralla/Äripäev

Inbanki nõukogu kinnitas eelmisel reedel panga juhatusse äriüksuste juhid Margus Kasteina, Benas Pavlauskase ja Maciej Pieczkowski, teatas ettevõte pressiteate vahendusel

Juhtkonna suurendamine on osa panga strateegiast muuta juhtimisstruktuur toodetekeskseks. „Oleme kasvanud rahvusvaheliseks ettevõtteks, mille keskmes on konkurentsivõimeliste toodete arendamine ja turustamine. See fookus peab väljenduma ka juhtimises,“ ütles Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo.