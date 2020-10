Võlgades Levikom on peaaegu leidnud suurinvestori

Levikom sai investori. Foto: Liis Treimann

Pikalt maksuvõlas olnud ja inkassofirma nädala võlglaste edetabelite tippudes trooninud Levikom on leidnud ettevõtte juhi Peep Põldsammi väitel suurinvestori, kellega on peaaegu käed juba löödud.

Levikomi juht Peep Põldsamm ütles, et telekomifirma sõelal oli viis investorit, kellest läbirääkimisi peeti kolmega. Neist kolmest on käed peaaegu löödud ühega. Põldsamm ei avalikustanud, kellega on tegu, kuid ütles, et investor on kohalik ja panustab ettevõttesse 2 miljonit eurot.