Konservatiivid võitsid Leedu valimised

Tulevane peaminister Šimonyte välistas juba ette, et ühe väiksema koalitsioonipartneri valimislubadused samasooliste abielu või kergemate narkootikumide legaliseerimise kohta pääseksid koalitsioonilepingusse. Foto: AP/Scanpix

Pühapäeva õhtul toimunud parlamendivalimiste teise vooru järel tõusis Leedus liidripositsioonile konservatiivne opositsioonipartei Isamaa.

Suuresti koroonapandeemiast varjutatud valimistevooru järel ütles Isamaa peaministrikandidaat Ingrida Šimonytė, et alustab koalitsiooniläbirääkimisi ning lubas muutusi sellesse, kuidas koroonakriisiga on hakkama saadud. "Puudu on läbipaistvusest ja selgusest," vahendasid tema sõnu Leedu rahvusringhäälingu uudised.