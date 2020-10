Eesti Energia: tuleme tugevamalt börsile kui Ignitis

Hando Sutteri arvates on Ignitise kehva IPO taga hägusus, millele võiks Enefit Green vastanduda. Foto: Andras Kralla

Eesti Energia tütarfirma Enefit Green tuleb erinevalt leedukate Ignitisest börsile konkreetsete tugevate plaanidega, lubab emafirma juht Hando Sutter ning vastab intervjuus ka teistele põletavatele küsimustele Eesti Energia tegemiste kohta.

"Ignitis küll tegi selle IPO ära, aga ma arvan, et me suudame paremini," märkis Hando Sutter. "Kuna Ignitis kirjeldas ikkagi suhteliselt uduselt, milleks ta seda raha plaanib kasutada, siis ma arvan, et need uued investorid ka hindasid või hinnastasid seda ettevõtet suhteliselt madalalt," tõdes ta.