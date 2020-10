Ignitise aktsiad leiab pea kõikide pankade pensionifondidest

LHV pensionifondidest otsustas Ignitise aktsiat märkida vaid Pensionifond Roheline, ütles LHV Varahalduse juhatuse liige Joel Kukemelk. Teistele fondidele jäi hind liiga kalliks. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Aktiivsetest fondihalduritest otsustasid Leedu Ignitise grupi aktsiaid märkida Swedbanki, SEB ja LHV pensionifondid.

“LHV pensionifondidest osales Ignitise IPOs vaid meie kevadel loodud LHV Pensionifond Roheline,” märkis LHV Varahalduse juhatuse liige Joel Kukemelk. “Kui teiste fondidega märkimiseks pidasime küsitud hinnavahemikku pisut liiga kalliks, siis rohelise fondi investeerimisuniversum on kitsam ning seetõttu oleme valmis roheliste ettevõtete eest ka rohkem maksma. Ignitisel on väga suur roll kanda Leedu energiaiseseisvuse ülesehitamisel ning eriti just selle roheenergial põhineval ülesehitamisel.“