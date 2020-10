Kriisiblogi: miks pole ikka veel töötute horde?

Kindlasti hoidis palgahüvitise maksmine ära töötute arvu plahvatusliku kasvu. Foto: Erik Prozes

Kevadel prognoosis Äripäeva Infopank sügiseseks töötute arvuks 65 000, mitu muud analüütikut ütles 100 000. Töötute arv suurenes 50 000ni mais ja on sellest saadik enam-vähem samal tasemel püsinud. Infopanga kriisi­blogi lugeja küsis: miks pole ikka veel töötute horde?

Töötukassa andmetel on alates tänavu märtsi keskpaigast töötuks registreeritud 59 248 inimest ja neist on praeguse seisuga arvel 35 809. Niisiis on 23 349 inimest juba tööle tagasi läinud. Seda esiteks.