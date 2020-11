Keskkonnaminister lahkub ametist

Keskkonnaminister Rene Kokk. Foto: Andras Kralla

Keskkonnaminister Rene Kokk (EKRE) teatas ametist lahkumisest.

„Mul on kahju ministrina alustatut pooleli jätta, aga pean mõtlema oma tervisele ja perekonnale,“ sõnas Rene Kokk. „Arstid on andnud mulle väga selge sõnumi, et pean elukorraldust muutma, tempot mõnevõrra maha võtma.“