Aasta nooreks naisettevõtjaks sai Marion Teder

Marion Teder (vasakul) ja Irja Lutsar. Foto: Petri Hütt

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni 28. sünnipäevagalal kuulutati aasta naiseks 2020 Irja Lutsar, aasta nooreks naisettevõtjaks nimetati koduhooldus- ja isikuhooldusteenuseid pakkuva platvormi CareMate asutaja Marion Teder.

„Olen näinud ise naisena, kui palju väljakutseid on naise elus ja naiste õlule pandud – ootused haigete, nõrkade, abivajajate eest hoolitsemisel. Olen ise seda kogenud ja näinud ning tahtnud olukorda naiste jaoks kergemaks muuta, teha revolutsiooni hoolekandes,“ ütles aasta noor naisettevõtja Marion Teder. „Selle tiitli saamine iseenesest märgib juba ära, et täidan missiooni, mille oleme ka meie ettevõttele CareMate’is seadnud – pakkuda tuge ja abikäsi hoolduskoormusega perekondadele, et igaüks saaks realiseerida oma maksimum potentsiaali.“