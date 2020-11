Biden võidukõnes Trumpi toetajatele: anname teineteisele võimaluse

USA vastvalitud president Joe Biden. Foto: Scanpix

USA vastvalitud president Joe Biden ütles Eesti aja järgi täna öösel peetud võidukõnes, et loodab USA ühendada ning soovib, et Trumpi toetajad annaksid talle võimaluse, vahendab CNN.

Biden pidas võidukõnet ajal, mil tema vastane Donald Trump ei tunnista kaotust ning jätkab Twitteris säutsumist, et just tema võitis presidendivalimised. Samuti raiub Trump endiselt kui rauda, et valimisvõit varastati talt. Ühtegi tõendit ta selle kohta esitanud ei ole.