ERIALi kinni peetud juhtide tegemised: suur lilleäri ja vaidlus Starbucksiga

Hoiu-laenuühistu ERIALi ümber lahvatas sel nädalal skandaal. Foto: Liis Treimann

Teisipäeval kinni peetud hoiu-laenuühistu ERIALi juhtfiguurid asutaja Ilya Dyagelev ja Daniela Dalberg-Dyageleva tegelevad arvukate ettevõtmistega, mille tegevusala ulatub nii tekstiili-, lille- kui hotelliärisse.

Korduvalt nime vahetanud, nüüdseks 40aastane Daniela Dalberg-Dyageleva (varem Tatjana Birev ja Tatjana Birjukova) on äriregistri andmeil praegu seotud 13 ettevõttega, millest uusimad, tulundusühistu ERIAL Founder, Atelier de Graff OÜ ja ERIAL Ehitus OÜ, on asutatud sel aastal. Kui Erial Founder ning Erial Ehitus tegelevad, nagu nimigi ütleb, ehitusvaldkonnas, siis tänavu jaanuaris loodud Atelier De Graffi tegevusalaks on märgitud hoopis muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine. Ettevõte pole aruandeid esitanud.