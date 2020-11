Kriisiblogi: kvartali suurim võitja on Graanul Invest

Graanul Investi tehas Osulas Võrumaal. Foto: LIIS TREIMANN

Maksu- ja tolliameti kolmanda kvartali andmed näitavad, et kui muus osas on Eesti ettevõtete käibe TOP 10 püsinud võrreldes teise kvartaliga üsna muutumatuna, siis üks oluline erinevus siiski on.

Kui teises kvartalis oli käibe TOPi kümnes ettevõte Toyota Baltic AS, siis kolmandas kvartalis langes see ettevõte TOP 10st välja. TOPi neljandale kohale jõudis Orlen Eesti OÜ, mida teise kvartali TOPis polnudki.